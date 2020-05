Scuola, Azzolina: “riapertura a settembre è l’obiettivo del Governo”. Banditi 4 concorsi per l’assunzione di 80 mila docenti

28 Maggio 2020 12:54

Sicurezza per gli studenti e assunzione di docenti: sono le priorità del Governo sull’argomento scuola. Il ministro Azzolina risponde in question time al Senato

“Garantiremo la massima sicurezza e la continuità didattica. Stiamo lavorando con il ministero della Salute, il documento è alle limature finali e verrà adottato nelle prossime ore ed anche il documento della task force del ministero dell’Istruzione sarà presentato a breve”. Sono queste le parole del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo in question time sul tema scuola alla senatrice Maria Saponara. “La riapertura delle scuole a settembre è una esigenza ed un obiettivo condiviso da tutto il Governo. Verranno fornite alle scuole precise indicazioni operative”.

Esami di stato – “La messa in sicurezza degli studenti è una priorità fondamentale e ineludibile. Stiamo lavorando con gli Uffici scolastici regionali e i sindacati, abbiamo siglato protocolli e attivato un help desk per raccogliere quesiti e fornire assistenza e supporto anche amministrativo”, ha spiegato la ministra Azzolina alla senatrice Danila De Lucia sullo svolgimento degli esami di maturità in sicurezza. Le norme sanitarie saranno garantite con risorse pari a 39 milioni di euro quest’anno, per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali e per la pulizia dei locali.

Concorsi per assunzione docenti – “Il ministero ha bandito 4 procedure concorsuali per oltre 61 mila posti. Il personale delle scuole paritarie potrà partecipare alla procedura straordinaria con la possibilità di poter prendere anche parte al concorso ordinario. Sono stati poi incrementati di 16 mila unità i posti disponibili, quindi le procedure sono per l’assunzione complessiva di 80 mila docenti. Con un emendamento approvato in Commissione Istruzione abbiamo modificato la modalità di svolgimento del concorso straordinario, eliminando i quiz a crocette e sostituendoli con quesiti a risposta aperta”. Lucia Azzolina ha ricordato che lo scorso 28 aprile il Ministero ha bandito quattro procedure concorsuali per la copertura di 61.863 posti, comuni e di sostegno, su tutto il territorio nazionale, di cui 12.863 nelle scuole dell’infanzia e primaria, 25.000 posti nella scuola secondaria con il concorso ordinario e 24.000 posti di docenti della scuola secondaria da coprirsi con specifica procedura straordinaria, riservata proprio ai docenti precari con almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Inoltre il Decreto Rilancio ha incrementato di 16.000 unità i posti già previsti dai concorsi. Di qui il numero complessivo di assunzioni per circa 78mila docenti.

Aiuto psicologico agli studenti – La ministra Azzolina ha inoltre ricordato che sono state avviate iniziative per il supporto psicologico online agli alunni, con anche una equipe di psicologi dell’età evolutiva per garantire a distanza il servizio dello sportello d’ascolto.