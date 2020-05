Coronavirus in Calabria, Pitaro: “Santelli pensi a come fronteggiare il disastro economico. Nessuna certezza sulla stagione estiva, migliaia di famiglie sul lastrico”

3 Maggio 2020 12:25

Il consigliere regionale Pitaro punta il dito contro la Presidente della Regione Calabria

“Se l’energia di cui la presidente Santelli sta dando prova sfidando a colpi di ordinanze Governo, sindaci, categorie e persino esperti della sua task force medica, la impiegasse per fronteggiare l’attuale disastro economico, – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro (G.misto) – la Calabria ne trarrebbe senz’altro vantaggio. Dopo che è stato approvato un bilancio senza una sola idea per lo sviluppo, l’impegno dovrebbe concentrarsi tutto su come utilizzare i fondi comunitari, le risorse dello Stato e quelle che l’Europa sta mettendo in campo, per sostenere la crescita e lo sviluppo. Al momento non c’è certezza su nulla, tanto meno sull’organizzazione della stagione estiva che, se fallisse, getterebbe sul lastrico migliaia di famiglie”. Aggiunge Pitaro: “Perlomeno sulle grandi questioni del momento non si proceda in solitudine, tenendo, tra l’altro in violazione dello Statuto e del Regolamento, all’oscuro il Consiglio regionale. Cosi facendo si enfatizzano soltanto fragilità e inconcludenze. La Calabria – conclude il consigliere regionale – ha problemi strutturali antichi a cui si aggiungono le nuove emergenze e questa crisi, se la Regione si dota di una strategia efficace, può consentirle di risalire dal fondo di ogni statistica economica e sociale, oppure, se si procede improvvisando e dividendo piuttosto che unire le forze politiche e sociali, di finire definitivamente ai margini dell’Europa. L’impegno di tutti noi dovrebbe mirare a non sciupare le occasioni che si presentano”.