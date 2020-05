Sant’Agata Militello: da giovedì consegna di mascherine alla popolazione

13 Maggio 2020 12:34

A partire da giovedì 14 maggio 2020 si provvederà alla distribuzione delle mascherine assegnate dalla protezione civile in favore dei nuclei familiari residenti nel comune di Sant’Agata Militello. La distribuzione avverrà fino all’esaurimento delle disponibilità. La consegna delle mascherine avverrà sul lungomare presso il piazzale Vicari, nell’area antistante il Museo dei Nebrodi, dalle ore 10 alle ore 12 con priorità per quelle famiglie che non hanno ricevuto le mascherine nella precedente distribuzione. Intanto da questa mattina, 13 maggio, è stato riaperto al pubblico il Centro comunale di raccolta rifiuti di contrada Rosmarino. L’accesso al Ccr, secondo il normale orario, sarà consentito ad un solo utente per volta, con l’obbligo di essere muniti di mascherina e guanti. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini la massima collaborazione.