San Giovanni in Fiore: due abeti sradicati pronti a cadere sulla strada, intervento di Polizia Provinciale e Vigili del Fuoco [FOTO]

24 Maggio 2020 22:04

Due grossi abeti americani, piegati pericolosamente sulla strada che conduce al villaggio silano del Germano, nel comune di San Giovanni in Fiore, sono stati messi in sicurezza grazie all’intervento della Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore e dei Vigili del Fuoco del distaccamento sangiovannese. Uno dei due alberi si era sradicato probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi, piegandosi pericolosamente su un altro abete che inizialmente aveva rallentato la caduta del primo albero sulla strada, in questi giorni molto trafficata da auto e biciclette in transito verso i villaggi rurali della Sila. Un intervento non facile quello dei pompieri che con corde e strumentazioni tecnologiche hanno finalmente messo in sicurezza l’area evitando perciò pericoli di caduta e potenziali danni alla pubblica e privata incolumità, in un tratto tra l’altro in curva e con scarsa visibilità. Le operazioni sono state effettuate sotto il controllo e con la regolazione della circolazione stradale effettuata dalla Polizia Provinciale, che si è accorta del grave pericolo che incombeva sulla predetta strada, contattando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza per l’urgente intervento. I Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo squadra Giovanni Gallo, sono poi intervenuti anche lungo la SS107 in agro di Cerenzia dove era in corso un incendio di sterpi e rifiuti, prontamente domato.