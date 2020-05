31 Maggio 2020 22:30

Salvini: “i calabresi sono gente tosta che chiede più lavoro, strade e ferrovie sicure, ospedali efficienti e un futuro per i propri figli, non certo vitalizi ai politici”

Matteo Salvini, ospite di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7, parla della norma sui vitalizi in Calabria: “i calabresi sono gente tosta che chiede più lavoro, strade e ferrovie sicure, ospedali efficienti e un futuro per i propri figli, non certo vitalizi ai politici. Diciamo che i consiglieri della Lega non hanno letto bene quello che si portava in aula. La norma va cancellata”.