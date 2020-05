Salvini: “bene ordinanza Santelli, se Calabria non ha contagi da settimane perchè deve rimanere chiusa? Al Governo manca buon senso”

6 Maggio 2020 13:12

Salvini, le parole del leader della Lega Matteo Salvini commentando le scelte della governatrice della Regione Calabria Jole Santelli

“Se in Calabria il numero di contagi e il numero di morti, così come in altre Regioni italiane, penso al Molise, alla Basilicata e alla Sicilia, era molto inferiore da giorni e giorni rispetto ad altre zone, come la Lombardia, l’Emilia e il Piemonte, hanno fatto bene a fare un passo in avanti in più. L’Italia è straordinaria e lunga e sono ottomila Comuni, quindi se ci sono tanti Comuni dove per fortuna non si registrano morti e contagiati da giorni e giorni, mi sembra di buon senso ragionare sul fatto che in quel Comune si possa riaprire prima in sicurezza rispetto a Comuni dove ci sono ancora morti”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 , il leader della Lega Matteo Salvini commentando le scelte della governatrice della Regione Calabria Jole Santelli.