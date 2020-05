Roccella Jonica, paura per un incendio in uno stabilimento di lavorazione del legno e di infissi metallici [FOTO e VIDEO]

23 Maggio 2020 19:34

Reggio Calabria: l’intenso lavoro dei Vigili del Fuoco ha permesso di confinare l’incendio al terzo piano

Alle ore 6,00 circa è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria una richiesta di intervento poiché uno stabilimento per la lavorazione del legno e di infissi metallici in contrada Calcinara di Roccella Ionica era in fiamme.

Assunte le informazioni sullo stato dell’incendio, vista la gravità manifestata dai chiamanti, dalla Sala operativa si è deciso di inviare sul posto le squadre dei distaccamenti di Siderno, Bianco e Polistena dotate anche di tre autobotti necessarie per garantire i rifornimenti idrici. Essendo l’incendio al terzo piano fuori terra, per permettere ai Vigili del Fuoco di attaccarlo dall’esterno, è stata fatta giungere sul posto una autoscala oltre ad un carro bombole necessario per i ricambi delle bombole d’aria in modo da permettere al personale di continuare ad avvicinarsi alle aree invase dal fumo.

L’intenso lavoro dei Vigili del Fuoco ha permesso di confinare l’incendio al terzo piano, dove i danni sono stati notevoli, evitando, comunque, che le fiamme si propagassero agli altri due piani nei quali i macchinari ed i materiali presenti non hanno subito danni.

Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si sta provvedendo a estinguere gli ultimi focolai.