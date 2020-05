Ripresa campionati, la Serie C aspetta il Consiglio Federale: ecco un’importante anticipazione

17 Maggio 2020 10:35

“Tra le varie decisioni prese dal Consiglio Federale non ci sarà il blocco della Serie C”: lo ha anticipato il vicepresidente AIC, un’indiscrezione che riguarda anche la Reggina

Sono giorni di riflessione per il calcio italiano ed il 20 maggio tutte le decisioni saranno ufficializzate. Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha svelato alcuni retroscena nel corso di “Sabato Sport” su Rai1. La discussione più accesa riguarda la possibile ripartenza, che in Serie A appare quasi certa, ma novità riguardano Serie B e Serie C. Così ai microfoni di TuttoC: “ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma mi pare che le dichiarazioni del Ministro Spadafora e quelle del Presidente FIGC Gravina lascino spiraglio per una soluzione. Oggi il nostro mondo ha ritrovato compattezza nella volontà di ripartire, dobbiamo trovare insieme le soluzioni adeguate sperando che la curva epidemiologica migliori e che i protocolli possano essere diversi tra due settimane. Dobbiamo assumerci qualche responsabilità e vedere cosa succede fra 15 giorni”.

Saranno valutate anche le proposte della Lega Pro: “nel consiglio federale che ci attende saremo chiamati a prendere importanti decisioni tra le quali non ci sarà il blocco della Serie C, perché possiamo prendere tempo e capire come evolverà la situazione, visto che Serie B e C non hanno limiti di chiusura tornei come la A e possono andare oltre il 3 agosto. Poi certe decisioni comunque andranno prese, e non si potrà in questo senso non considerare l’aspetto sportivo di due terzi del campionato cercando di dare le risposte più giuste, anche se probabilmente non andranno bene a tutti”.