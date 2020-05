Riparti Calabria, Neri (Fdi): “Santelli lancia imponente di aiuti alle piccole imprese”

7 Maggio 2020 17:00

Neri (Fdi): “il programma ‘Riparti Calabria’ testimonianza della politica dei fatti”

“Il programma ‘Riparti Calabria’ testimonianza della politica dei fatti!”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri. “Un piano straordinario che prevede finanziamenti per 120 milioni di euro a fondo perduto. Il progetto è diviso in due misure: Riapri Calabria e Lavora Calabria. Il primo prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da distribuire alle piccole imprese chiuse con il lockdown con un contributo di 2.000 euro una tantum. Per il secondo sono stati stanziati 80 milioni di euro concessi alle imprese sotto forma di sussidi da 250 a 350 euro per ogni lavoratore. Non si tratta di un annuncio ma di un provvedimento in itinere, infatti, il bando Riapri Calabria sarà disponibile a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio. Dimostrazione concreta di vicinanza della presidente Santelli ai suoi cittadini, attraverso la concretizzazione di un provvedimento, sintesi di un ottimo lavoro di squadra con la giunta regionale, e che interviene fattivamente laddove neanche il Governo ha fatto. Un programma rivolto alle piccole e medie imprese che hanno dovuto fare i conti con una pandemia di portata storica – continua Neri – ma che adesso avranno la possibilità, in sicurezza, di rialzare la testa per proiettarsi nel futuro. Certamente tra mille difficoltà, ma occorre riappropriarsi della quotidianità e della fiducia. “La Calabria – conclude la nota – grazie al suo Presidente è la prima regione ad offrire uno strumento concreto di sostegno alla ripartenza, infatti, i contributi di ‘Riparti Calabria’ non riguardano fondi di garanzia, ma reale sostegno al lavoro e ai lavoratori. Questa è la strada giusta per rimettersi in moto!”