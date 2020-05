Riparti Calabria, Crinò: “un plauso alla giunta regionale per il piano economico presentato a favore delle imprese e lavoratori”

7 Maggio 2020 18:26

Riparti Calabria, Crinò: “un plauso alla giunta regionale a guida Jole Santelli per il piano economico presentato a favore delle imprese e lavoratori calabresi legato all’emergenza covid-19”

Un plauso alla giunta regionale a guida Jole Santelli per il piano economico presentato a favore delle imprese e lavoratori calabresi legato all’emergenza covid-19, viene espresso dal consigliere regionale Giacomo Pietro Crinò (Cdl) che spiega: “Emerge l’impegno concreto dell’amministrazione regionale e della governatrice Jole Santelli per fare fronte alle diverse esigenze derivanti dalla crisi covid-19. La regione sta dimostrando di volere bene alla Calabria con le misure pronte per farla ripartire. Trattasi di un piano economico massiccio, spalmato a dovere a favore di famiglie e imprese, costrette ad operare in situazioni particolarmente difficili, per aiutarle nell’emergenza coronavirus a garantire la loro sopravvivenza”. Aggiunge Crinò: “Siamo tutti convinti che serva un importante e forte piano di rilancio, soprattutto a livello di lavoro. La presidente Santelli dimostra di sapere arrivare prima degli altri per far fronte al meglio all’emergenza in corso e a sostegno del sistema economico gravemente colpito. Grande apprezzamento per la tempestività e la capacità dimostrata riguardo al piano presentato per un ammontare di 120 milioni di euro.

‘Riap ri Calabria’ e ‘Calabria lavora’ non sono semplici slogan bensì interventi concreti che possono dare ossigeno a tutta una serie di attività imprenditoriali, medie e piccole, ai lavoratori, strozzati dalla crisi più grossa dal dopoguerra ad oggi. Centoventi milioni di euro solo per ripartire, poiché una cifra di gran lungo superiore è destinata ad aggiungersi ad essa, è certamente necessaria – sostiene Crinò- a infondere maggiore sicurezza ai calabresi, nel medio e lungo periodo. La giunta Santelli, lasciando da parte ogni proclamo strumentale, alla prova iniziale della grande crisi in corso, sta dimostrando di essere il governo del fare e di azioni concrete volte al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, lavoratori, artigiani e mondo produttivo in generale”.