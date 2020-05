7 Maggio 2020 18:36

Riparti Calabria, Arruzzolo: “un piano di intervento poderoso per fronteggiare e contrastare la pesante perdita di fatturato determinata in queste settimane dal lockdown nel quale il nostro territorio è considerato, secondo lo Svimez, tra le Regioni più colpite”

“La tempestività con la quale la Calabria sta disponendo aiuto e sostegno finanziario verso famiglie ed imprese, non ha eguali in nessun’altra regione italiana”. E’ quanto evidenzia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo che plaude all’iniziativa della Giunta regionale e della Presidente Jole Santelli che ha messo sul tavolo dell’economia calabrese 120 mln di euro di risorse immediate.

“Un piano di intervento – sottolinea il capogruppo forzista – poderoso per fronteggiare e contrastare la pesante perdita di fatturato determinata in queste settimane dal lockdown nel quale la Calabria è considerata, secondo lo Svimez, tra le Regioni più colpite. Ma va dato merito alla Presidente della Giunta Jole Santelli, non solo di aver messo a disposizione con celerità le risorse, ma di avere predisposto un sistema di richiesta veloce, privo delle solite e contorte procedure burocratiche; pochi passaggi – evidenzia Giovanni Arruzzolo – che consentiranno a famiglie, imprenditori, professionisti della nostra Regione, in difficoltà, di avere in tempi brevi aiuti a fondo perduto, anche questo un aspetto non di poco conto nel pesante periodo di pandemia da covid-19 che la Calabria, come il resto del Paese, stanno vivendo”.

“Con «Riapri Calabria» – conclude Giovanni Arruzzolo – questa maggioranza al Governo della Regione, e la sua Presidente Jole Santelli hanno dimostrato con i fatti di saper interpretare le esigenze dei calabresi, coglierne i loro bisogni, soddisfare ogni necessità. E’ la migliore risposta è un grande esempio di ‘buon Governo’ che viene da una Regione del Sud”.