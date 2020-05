Reggio Calabria: cumuli di spazzatura allo svincolo di San Gregorio [VIDEO]

17 Maggio 2020 10:41

Reggio Calabria: caos rifiuti allo svincolo di San Gregorio. La segnalazione di un cittadino, le immagini

Caos rifiuti a Reggio Calabria nei pressi dello svincolo a San Gregorio, come si evince dai video a corredo dell’articolo. Il cittadino scrive: “spero che qualcuno si indigni e prenda provvedimenti. Imboccare queste bretelle vuol dire fare lo slalom tra i rifiuti grazie all’opera di gente incivile e maleducata che ci omaggia di tale decoro pur di non pagare i dovuti tributi. Possibile che con i controlli incrociati, telecamere e appostamenti non si riesce a beccare questi fenomeni? Ci dobbiamo rassegnare a questa situazione? Se così fosse dovremmo registrare ahimè il fallimento delle nostre Istituzioni mettendo a repentaglio quel poco di credibilità rimasta”, conclude.