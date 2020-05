Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di una mamma: “la situazione sta degenerando tra buste maleodoranti e numerosi topi” [FOTO]

28 Maggio 2020 10:58

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di una mamma: “possibile mai che i vestiti che stendiamo nel balcone debbano impregnarsi di odori sicuramente ben differenti da un buon ammorbidente?”

Non si placa l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Una mamma che abita in via Sbarre Inferiori scrive: “segnalo una montagna di rifiuti posta sotto il balcone mio e degli altri condomini del palazzo. La situazione sta degenerando, un mese esatto che la raccolta differenziata funziona solo per carta, plastica e umido a volte; l’indifferenziato invece se lo sono proprio dimenticati in tutta Reggio Calabria? Meno che al centro storico, ovviamente. Ci ritroviamo ad avere bustoni maleodoranti e pieni di topi fuori dal portone di ingresso, dove passare con i bambini diventa ogni volta una sfida. Io mi domando: il sindaco cosa sta facendo? Possibile mai che i vestiti che stendiamo nel balcone debbano impregnarsi di odori sicuramente ben differenti da un buon ammorbidente? Poco piacevole e igienico se devono essere indossati da neonati. Abbiamo chiesto più volte all’operatore AVR, ormai ben conosciuto, quando avrebbero preso l’indifferenziato, rispondendoci che nemmeno lui lo sa. Che nemmeno AVR lo sa. Una domanda al sindaco: visto che non possiamo andare a mare perché alla capannina ci fate scaricare la fogna, visto che non possiamo camminare per fare una passeggiata perché di quante buche ci sono in tutta la città“, conclude.