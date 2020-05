Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, il Pd di Gallico contro la Regione: “situazione insostenibile, riaprire la discarica di Crotone”

17 Maggio 2020 22:38

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, il Pd di Gallico: “è necessario subito sgomberare le strade dai cumuli di spazzatura prima che la situazione diventi insostenibile dal punto di vista igienico- sanitario”

“La mancata raccolta dei rifiuti sta provocando disagi nel territorio dell’ex circoscrizione Gallico – Sambatello“, sostiene il locale Circolo PD, “una situazione ormai non più tollerabile”. “E’ necessario – prosegue la nota- subito sgomberare le strade dai cumuli di spazzatura prima che la situazione diventi insostenibile dal punto di vista igienico- sanitario. Di fronte a questa situazione critica la Regione Calabria dovrebbe con la massima urgenza indicare dove portarli se non riesce a provvedere alla riapertura della discarica di Crotone. Un problema che interessa tutti i Comuni calabresi, tra cui quelli della Città Metropolitana di Reggio capeggiata dal Sindaco Falcomatà , che nei giorni scorsi, hanno sollecitato la Regione affinchè provveda, prima che sia troppo tardi, ad affrontare e prendere le necessarie decisioni per risolvere l’emergenza rifiuti in Calabria. Ed infine, il Circolo PD rimane in vigile attesa seguendo gli eventi e le decisioni che si spera verranno intrapresi,al più presto, dalla Regione e dalla Città Metropolitana”, conclude la nota.