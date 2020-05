29 Maggio 2020 17:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, una cittadina denuncia: “situazione insostenibile a Sala di Mosorrofa. C’è gente che viene qui per buttare l’immondizia”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: in città la situazione peggiora di giorno in giorno. Una cittadina ci scrive indignata: “a Sala di Mosorrofa la situazione è insostenibile. C’è gente che viene qui per buttare l’immondizia. Come si può notare dal video ci sono anche carcasse di cani morti. E’ una vergogna”, conclude.

Lettera firmata