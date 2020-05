Rifiuti, il sindaco di Caulonia: “situazione critica. Serve l’intervento della Regione”

12 Maggio 2020 13:32

Rifiuti, il sindaco di Caulonia: “ormai sono giorni che l’impianto di Siderno è bloccato. Tale circostanza determina una situazione di criticità nel servizio di raccolta dei rifiuti in tutti i Comuni”

“Ormai sono giorni che l’impianto di Siderno è bloccato. Tale circostanza determina una situazione di criticità nel servizio di raccolta dei rifiuti in tutti i Comuni”. Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride e primo cittadino di Caulonia, Caterina Belcastro. “Urge risolvere tempestivamente il problema del conferimento degli scarti di lavorazione, in quanto la discarica di Crotone (dove gli stessi venivano conferiti) è satura. Serve un intervento della Regione Calabria affinché individui la soluzione più rapida per permettere, nell’immediatezza, ai Comuni di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti ai cittadini e alle ATO di poter programmare soluzioni di medio-lungo periodo”, conclude.