Rifiuti a Messina, stop alle prenotazioni per le isole ecologiche: si torna alla normalità, ecco il nuovo calendario

12 Maggio 2020 12:23

Si potrà conferire senza prenotazione, i cittadini di Messina dovranno sempre rispettare le distanze e indossare mascherine e guanti

“Messinaservizi Bene Comune sta predisponendo il ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid 19 e conferma l’apertura di tutte le isole ecologiche ma senza più prenotazioni e nei giorni previsti dal nuovo calendario “. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.“Verranno smaltite le ultime prenotazioni- spiega Lombardo- ma poi le isole resteranno aperte secondo il calendario e si potrà conferire senza prenotare e tutti i rifiuti previsti come avveniva prima del lockdown. Nelle isole ecologiche di Pistunina, Gravitelli e Pace si potrà conferire da lunedì al sabato, mentre nelle isole di Tremonti, Giampilieri e Spartà solo venerdì e sabato. Si è stilato questo calendario dopo aver registrato le presenze di utenti nelle diverse isole ecologiche, predisponendo dunque aperture diversificate secondo l’esigenze di cittadini e per razionalizzare il personale. Il calendario è consultabile sul sito e sulla pagina Facebook dell’azienda e sul sito sono scritti i rifiuti che è possibile conferire nelle diverse isole ecologiche.

Saranno comunque aperture controllate e i cittadini dovranno sempre rispettare le distanze e indossare mascherine e guanti come previsto dai Dpcm del governo.