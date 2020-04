Renzi: “Bene Santelli e la Calabria che riparte, meglio un ristorante aperto che reddito di cittadinanza”

1 Maggio 2020 00:12

Matteo Renzi ha commentato la scelta della Calabria di anticipare la Fase 2 e mandato un attacco nei confronti del Premier Conte

“La Calabria riapre? Bene. Bene! Meglio che riapra un ristorante a norma piuttosto che la gente campi di reddito di cittadinanza”. Sono parole forti quelle di Matteo Renzi, che condivide l’atto di grande responsabilità che si è assunto il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Riaprire in sicurezza, non vuol dire darsi alla pazza gioia. In Calabria i contagi sono bassissimi, i ristoranti aprono viva Dio, che male fanno?”, continua il leader di Italia Viva.

“Conte deve pensare meno alle conferenza stampa, stiamo trasformando la politica in populismo. Serve l’erogazione di soldi veri e non conferenze stampa che portano soltanto consensi. Le conferenza stampa portano followers, ma nella realtà aumenta la disoccupazione”, è il nuovo ultimatum lanciato da Renzi nei confronti del Presidente del Consiglio.