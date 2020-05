Reggio Calabria, clochard multati per aver occupato il suolo pubblico. Il Comandante Zucco risponde a Fratelli d’Italia e precisa: “erano clandestini e pregiudicati per gravissimi reati”

15 Maggio 2020 23:30

Reggio Calabria, clochard multati per aver occupato il suolo pubblico. Il Comandante Zucco risponde a Fratelli d’Italia: “denunciati per occupazione abusiva aggravata oltre che permanenza sullo stato in condizioni di clandestinità. Alcuni di loro erano pregiudicati per gravissimi reati contro la persona”

In ordine alla notizia pubblicata sui presunti clochard multati, il comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, precisa: “trattasi di soggetti comunitari ed extracomunitari segnalati per accattonaggio molesto che avevano tra l’altro occupato abusivamente un immobile pubblico. Tutti soggetti privi di documenti che sono stati fermati per identificazione e fotosegnalati in questura. Poi espulsi perché clandestini. Sono stati denunciati per occupazione abusiva aggravata oltre che permanenza sullo stato in condizioni di clandestinità. Alcuni di loro erano pregiudicati per gravissimi reati contro la persona”, conclude.