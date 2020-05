15 Maggio 2020 18:22

Reggio Calabria: pericolo in via Pio XI traversa De Blasio, delimitata una zona pericolosa con paletti in ferro appuntiti, nei pressi di un noto supermercato

Segnalazione di un lettore di StrettoWeb su una condizione di pericolo in via Pio XI traversa De Blasio a Reggio Calabria. Il cittadino ci scrive: “una zona pericolosa è delimitata da paletti in ferro appuntiti nei pressi di un noto supermercato. Che facciamo? Aspettiamo il morto o il ferito?”.