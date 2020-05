Reggio Calabria, vergogna a Sant’Elia di Palmi: l’affaccio delle Tre Croci rovinato dai vandali [FOTO]

18 Maggio 2020 10:06

Reggio Calabria, atto vandalico allo spiazzale delle Tre Croci a Sant’Elia di Palmi: una coppia di fidanzati ha imbrattato pavimentazione e una scalinata

Uno dei monumenti simbolo della costa tirrenica reggina è stato gravemente danneggiato dai vandali. Dal post pubblicato sulla pagina Facebook “ERA Associazione Ambiente e Territorio” si apprende che lo spiazzale delle Tre Croci a Sant’Elia di Palmi (in provincia di Reggio Calabria) è stato rovinato da una coppia di “astutissimi” fidanzatini che ha pensato bene di imbrattare con una bomboletta la pavimentazione da dove ci si affaccia per ammirare lo splendido panorama. Il sito è una delle maggiori attrazioni turistiche dalla zona, deturpato da gente che non ha un minimo di sensibilità e intelligenza. La speranza è che il Comune possa provvedere a ripristinare un minimo di decoro sia nello spiazzale danneggiato che nella parte antistante il monumento.