Reggio Calabria, tentato furto in azienda edile nella notte: 3 uomini fermati in Questura, liberati dal giudice [DETTAGLI]

4 Maggio 2020 19:04

La scorsa notte alle 03:10 gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nella periferia sud di Reggio Calabria, ad Arangea, dove hanno beccato tre uomini, due reggini e uno proveniente da Gioia Tauro, mentre fuggivano e si nascondevano dopo aver tentato di irrompere nel magazzino di un’azienda edile. Erano stati visti dalle telecamere di videosorveglianza da parte di un addetto dell’azienda, che ha celermente avvisato la Polizia. I tre uomini sono stati fermati e portati in Questura: oggi s’è svolto l’interrogatorio con l’accusa, da parte del PM, di tentato furto aggravato. I tre uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e il giudice li ha liberati nel pomeriggio. I due reggini, divesi dagli avvocati Mariateresa e Demetrio Pratticò, non hanno avuto alcuna misura cautelare, mentre l’accusato di Gioia Tauro, difeso da Daniele Calipa, ha avuto la misura di obbligo di presentazione agli organi di polizia.