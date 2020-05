Reggio Calabria, tempo instabile ma caldo a Scilla: per molti è la prima domenica di mare, tra lidi quasi pronti e spazzatura sui marciapiedi [FOTO E VIDEO]

31 Maggio 2020 15:28

L’estate è alle porte per Scilla, uno tra i borghi più belli della provincia di Reggio Calabria si prepara alla stagione turistica

Tempo nuvoloso, ma clima caldo e temperatura intorno ai 20° questa mattina a Scilla. Condizioni ideali per fare un’affacciata in uno dei borghi più belli, non solo di Reggio Calabria, ma in generale di tutto il Sud Italia. Molti si sono limitati ad una camminata rilassante sul Lungomare di fronte allo splendido panorama dello Stretto, qualcuno invece ha approfittato del riposo domenicale per il primo bagno. Dagli scatti di StrettoWeb si può notare come i lidi balneari siano quasi pronti e desiderosi di ospitare turisti provenienti da ogni angolo del mondo; purtroppo invece sui marciapiedi ancora troppi cumuli di spazzatura, segnale che l’emergenza rifiuti interessa tutti i comuni dell’area Metropolitana reggina. L’estate è alle porte, bisognerà farsi trovare pronti sotto tutti i punti vista. Di seguito il VIDEO e in alto le FOTO scattate nella mattinata di oggi.