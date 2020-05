Reggio Calabria, sfrecciano con le bici elettriche sulle isole pedonali del centro storico: “anche passeggiare è diventato pericoloso”

26 Maggio 2020 22:17

Reggio Calabria, la lettera di un lettore di StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato uno sfogo che riportiamo integralmente, su una problematica che negli ultimi anni abbiamo già posto all’attenzione degli amministratori cittadini: la pericolosità del transito di ciclisti ad alta velocità sulle isole pedonali del centro cittadino, il corso Garibaldi e il Lungomare Falcomatà. Già numerose le richieste di regolamentare il transito a bordo di questi mezzi in aree affollate di pedoni, ma fino ad oggi non è stato preso alcun provvedimento. Ci chiediamo se anche qui si aspetti che accada il peggio, quando è evidente il rischio che tutti corrono quotidianamente, anzichè intervenire in modo preventivo come sta accadendo nelle principali città italiane ed europee.