Reggio Calabria: presto attivo il servizio Caf/Patronato a supporto dei detenuti della casa circondariale della città dello Stretto

6 Maggio 2020 21:22

Reggio Calabria: a seguito di un intenso lavoro sinergico tra l’Ufficio del Garante Metropolitano e la Direzione della Casa Circondariale per entrambi i plessi reggini, è stato stipulato un accordo che garantisce ai detenuti un servizio di consulenza, tutela ed assistenza per il tramite di un CAF

Continua egregiamente la funzione esercitata dall’Ufficio del Garante Metropolitano dei diritti delle persone private e/o limitate nella libertà personale per la Città Metropolitana di Reggio Calabria composta da Paolo Praticò, Cristina Arfuso, Valentina Arcidiaco, Giuseppe Gentile, Giovanni Montalto. Nonostante il periodo nefasto che ogni persona sta affrontando – ed ancor peggio i detenuti, per ovvi motivi – non si arresta l’attività dell’Ufficio che in questo periodo ha lavorato per contribuire a rendere la vita quotidiana degli ospiti delle carceri reggine meno complicata di quanto il loro status momentaneo possa comportare. Difatti, a seguito di un intenso lavoro sinergico tra l’Ufficio del Garante Metropolitano e la Direzione della Casa Circondariale per entrambi i plessi reggini, è stato stipulato un accordo che garantisce ai detenuti un servizio di consulenza, tutela ed assistenza per il tramite di un CAF, per l’espletamento di tutte le attività che tali centri possono fornire. In particolare, si ringrazia per la disponibilità del caso il Dott. Vincenzo Catalano del CAF ENAP Confagricoltura – responsabile del patronato in questione – che periodicamente sarà presente nelle strutture ivi indicate. Tale servizio nasce dalla necessità soprattutto – come detto poc’anzi – di semplificare la vita agli ospiti della casa circondariale, per i quali ottenere un semplice modello Isee risultava a volte quasi impossibile, soprattutto per chi non è circondato da affetti . In tal senso, numerose sono state le richieste pervenute all’Ufficio e la proposta accolta con entusiasmo da tutte le parti coinvolte. Per qualsiasi informazione a riguardo è possibile contattare l’Ufficio del Garante Metropolitano alla seguente mail: garantempl@cittametropolitana.rc.it, resta ferma la modalità consueta di contatto per i detenuti.