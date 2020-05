Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: “fuoriuscita di liquame da un pozzetto, la salute dei residenti è a rischio”

3 Maggio 2020 11:29

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore di StrettoWeb: “nulla sono valsi le segnalazioni e i solleciti”

“Una situazione divenuta insostenibile con grave pericolo della salute di tutti i residenti del luogo”. Si rivolge alla redazione di StrettoWeb un cittadino di Reggio Calabria per segnalare in via Salita Stazione Santa Caterina 18 un problema alle fogne e sollecitare l’intervento degli addetti alla manutenzione. Di seguito l’appello del nostro lettore: “da settimane nella predetta via si è verificata una fuoriuscita di liquame da un pozzetto che oramai ha formato un ‘laghetto’ in continua espansione. Nulla sono valsi le segnalazioni e i solleciti anche da parte dell’amministratore del condominio rivolti all’ufficio manutenzione e al Sindaco. La sola risposta che sa di comico è stata ‘si tratta di allacci abusivi e quindi non interveniamo’. Chiedo un interessamento per risolvere una situazione divenuta insostenibile”.

Lettera firmata – Avv. Cesare Parisi