Reggio Calabria, i lavoratori Avr proclamano lo sciopero: “nessuna certezza sulla situazione economica”

12 Maggio 2020 14:44

Reggio Calabria: proclamato lo sciopero per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti nell’arco delle 24 ore, dalle ore 5:01 di giorno 25 maggio 2020 alle ore 4:59 di giorno 26 maggio 2020

“Le scriventi OO.SS. -scrivono in una nota Callea, Giordano, Lombardo, Triglia- in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, comunicano che con nota del 1° aprile 2020 la componente RSU ha avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione, senza aver avuto alcun riscontro in merito da parte delle società. In data 20 aprile 2020 le segreterie provinciali di FP CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e FIADEL avviavano la seconda fase di raffreddamento e conciliazione previste dall’accordo del 1° marzo 2001 e con nota del 23 aprile 2020 la società AVR S.p.A. procedeva alla convocazione in video conferenza. In data 28 aprile 2020 si procedeva all’incontro e le OO.SS. respingevano fermamente quanto comunicato nella nota del 23 aprile u.s. (di cui si allega copia), informando ed invitando la società ad attenersi quanto dichiarato dalla Commissione di Garanzia con nota Poss. n. 645/20 del 23.04.020. Nel corso della riunione sono emerse ulteriori criticità riportate nel verbale di disaccordo (in attesa di firma da parte datoriale) che ad oggi non ci permettono di poter proseguire in un’ottica di miglioramento per la forza lavoro attualmente impegnata, evidenziando, ancora una volta, la mancata collaborazione da parte datoriale ad affrontare e risolvere le problematiche che da tempo si sono incancrenite ed oggetto di numerose vertenze. Per quanto sopra premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, non avendo avuto certezze sulla situazione economica finanziaria, sulle condizioni minime di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le OO.SS. FP-CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e FIADEL, proclamano lo sciopero della durata di 24H (ventiquattro ore) dalle ore 5:01 di giorno 25 maggio 2020 alle ore 4:59 di giorno 26 maggio 2020 di tutto il personale, AVR e di tutte le società controllate, impiegati in attività di igiene urbana nella provincia di Reggio Calabria, con garanzia delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 previsti dalla L.146/90″, concludono.