Reggio Calabria, Gianni Sarica: “aprire parrucchieri e centri estetici. La situazione economica è allarmante”

10 Maggio 2020 00:02

Reggio Calabria, Gianni Sarica: “è allarmante la situazione di tutti gli esercizi commerciali di parrucchieri, barbershop e centri estetici, serrati e senza opportunità di guadagno ormai da due mesi”

È allarmante la situazione di tutti gli esercizi commerciali di parrucchieri, barbershop e centri estetici, serrati e senza opportunità di guadagno ormai da due mesi. Le famiglie, i clienti e tutto l’indotto chiede con forza l’apertura con precauzioni anti-covid, preannunciata per il 18 maggio. Ci rivolgiamo con preoccupazione ai deputati, ai politici e alle autorità perché possano mettere una mano sulla coscienza affinché neppure uno solo tra i barbieri debba rinunciare al proprio negozio, proprio adesso che abbiamo intrapreso la via dell’apertura”.

Tutti i servizi alla persona che portano un indotto economico di grande volume stanno a cuore al giovane rappresentate reggino, Gianni Sarica, impiegato come agente di commercio in una tra le migliori aziende del settore. In questo appello come ha fatto sui social media nei giorni scorsi, Sarica si affida al senso del dovere che muove l’Amministrazione. “Se il messaggio sarà recepito dalla politica con esito positivo -prosegue- potremo sperare di uscire da questa emergenza. Con la migliore aspettativa si vuole ringraziare chi si è schierato dalla parte degli artigiani del settore e ha sposato la causa, iniziando dalla leader del Partito Fratelli d’Italia On. Giorgia Meloni che è stata la prima a scendere in piazza per difendere e tutelare tutta la categoria, con il coraggio e la passione che la contraddistinguono da sempre”.