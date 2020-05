Reggio Calabria, Sarica: “finalmente l’estro e la professionalità di parrucchieri, barber e centri estetici tornano a diffondere bellezza”

13 Maggio 2020 14:36

Reggio Calabria, il giovane rappresentante del settore, in questo periodo di crisi sanitaria, si è battuto con determinazione e costanza al fianco dei suoi amici artigiani

“Con tutte le mie forze ho lottato per difendere la categoria dei parrucchieri, barber ed estetisti, finalmente il governo ha ascoltato il mio grido di dolore“. E’ quanto afferma Gianni Sarica. “Da giorno 18 Maggio –prosegue– non solo Reggio Calabria, ma l’intera Italia tornerà a farsi bella. Le donne, gli uomini e tutti, potranno tornare a rivivere i bei momenti trascorsi assieme ai propri amici Stilisti, si sa che per la stragrande maggioranza, il parrucchiere è uno tra i migliori amici che si abbia nell’intera vita, pochi ci conoscono come lui”