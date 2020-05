Reggio Calabria: domani a Santo Stefano la donazione del sangue ADSPEM-FIDAS

23 Maggio 2020 10:20

Reggio Calabria, appuntamento domani in piazza D.Romeo di Santo Stefano dalle ore 8 con l’autoemoteca ADSPEM

ADSPEM-FIDAS-Onlus Sezione”Natalia e Giuseppe”di S.Stefano in Aspromonte invita tutti i soci donatori, tutti gli amici e in particolare tutti i giovani che fanno meritamente del volontariato la loro religione, domani in piazza D. Romeo di Santo Stefano, dalle ore 8:00 all’appuntamento con l’autoemoteca ADSPEM per compiere il grande gesto d’amore e solidarietà umana della donazione del sangue.

In questo periodo particolare il nostro atto di generosità assume un valore ancora più importante perché l’emergenza sangue è sempre più rilevante. Avviciniamoci all’appuntamento con la solita tranquillità e goliardia. Tutte le operazioni di prelievo, a tutela della sicurezza della salute dei donatori e degli stessi operatori, vengono svolte nel rispetto delle direttive e linee guida vigenti.