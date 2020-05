Reggio Calabria, Santelli e la sfida sul porto di Gioia Tauro: i due punti su cui si basa il progetto

28 Maggio 2020 18:07

Reggio Calabria, la sfida di Jole Santelli: grandi progetti per il porto di Gioia Tauro, è una scommessa che la Presidente della Regione Calabria vuole vincere

“Vogliamo realizzare tutte le infrastrutture necessarie per l’espansione del porto e del retroporto, ma anche una scuola di alta e media formazione per le maestranze che dovranno operare nello scalo”. Su questi due punti si basa il progetto che Jole Santelli ha in mente per il porto di Gioia Tauro. E’ questa una delle promesse che la Presidente della Regione Calabria aveva presentato durante la presentazione della sua campagna elettorale a Palazzo Campanella in Reggio Calabria, vuole portarla a termine ad ogni costo. “Non possiamo perdere questa sfida. Il mio augurio è di poter continuare a lavorare con l’attuale commissario, Andrea Agostinelli, il cui operato e le cui competenze sono apprezzate in modo bipartisan, segno che in tutti questi anni l’ammiraglio ha lavorato bene e con determinazione. Spero che anche il governo ne prenda atto e che voglia confermarlo nell’incarico”. La governatrice Santelli infine chiude con un messaggio di incoraggiamento: “è dunque partita ufficialmente la grande scommessa Gioia Tauro. E, a differenza di quanto successo a “The big short”, noi vogliamo l’Oscar come miglior film”.