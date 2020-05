Reggio Calabria, a San Luca si commemora Falcone. Santelli: “uomo a difesa dello Stato e di tutti noi” [FOTO]

23 Maggio 2020 14:24

Reggio Calabria, l’evento a San Luca in memoria del Commissario antimafia Giovanni Falcone: la Presidente Jole Santelli ha rilasciato alcune dichiarazioni

“Una bellissima giornata oggi a San Luca. Eravamo in tanti, come Istituzioni e come persone, senza magliette politiche, uniti nel ricordo di Giovanni Falcone, per quanto ci ha lasciato, per quanto ci ha insegnato, per quanto ha fatto nelle sua vita, a difesa dello Stato e di tutti noi”. Scrive così Jole Santelli sui propri account social. La Presidente della Regione Calabria ha preso parte alla commemorazione che si è svolta oggi alle ore 11, nella piazza principale di San Luca, nell’area Jonica di Reggio Calabria. “Venire a San Luca significa sfidare la retorica – ha detto Jole Santelli- per dire che le parole di Falcone e la sua storia sono reali proprio in questi territori, nei quali le persone perbene sono tante e devono camminare con la schiena diritta. A loro dico che le istituzioni sono al loro fianco”. All’evento hanno partecipato l’intera giunta regionale, oltre a vari esponenti, di tutti gli schieramenti politici, del consiglio regionale della Calabria e del Parlamento. Presenti anche rappresentanti delle Prefetture e dei Comuni. In alto le FOTO dell’evento.