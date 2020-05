25 Maggio 2020 10:45

Reggio Calabria, precisazioni sulla rissa avvenuta poco prima delle 3.00 tra la notte di sabato 23 e domenica 24 maggio nei pressi di Piazza Duomo

Alcuni chiarimenti sulla rissa avvenuta in tarda notte tra sabato e domenica a pochi passi da Piazza Duomo, in Reggio Calabria. Si precisa che la Polizia si è recata sul posto per riportare l’ordine, ma non ha mai utilizzato i manganelli. L’intervento tempestivo degli agenti è durato pochi minuti, ha subito ripristinato l’ordine e la calma.