Reggio Calabria: proposta di legge di Cannizzaro per il ripristino delle circoscrizioni. Gli eletti di Forza Italia: “grande apprezzamento e pieno sostegno”

7 Maggio 2020 18:10

“Grande apprezzamento e pieno sostegno alla proposta di legge depositata in parlamento dall’on. Francesco Cannizzaro per il ripristino delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria”: lo affermano, tramite una nota, i consiglieri regionali, comunali e metropolitani di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta (Consiglieri Regionali), Eduardo Lamberti Castronuovo e Giuseppe Zampogna (Consiglieri Metropolitani), Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano. “L’iniziativa sposata dal nostro partito in aula può avere importanti ripercussioni a partire dalla prossima legislatura, restituendo alla città uno strumento molto importante per amministrare Reggio Calabria in modo più vicino ai territori e alle istanze dei cittadini. La presenza di un presidio dello Stato, tramite le Circoscrizioni, in ogni quartiere potrà restituire partecipazione e democrazia a una città negli ultimi anni troppo spesso umiliata da una classe politica inadeguata”. “Francesco Cannizzaro, con un’instancabile attività parlamentare sempre nell’interesse di Reggio Calabria, si conferma un vulcano di azioni utili al proprio territorio: ha il nostro pieno supporto e sostegno, con l’augurio che da Reggio Calabria arrivi una spinta bipartisan a un’iniziativa legislativa che è unicamente votata agli interessi del futuro della città, per una Reggio Calabria migliore e più funzionale”, concludono i consiglieri.