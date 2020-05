Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Falcomatà: “rischio tensioni sociali”

15 Maggio 2020 13:40

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, le parole del sindaco Falcomatà

“I rifiuti non hanno odore politico. Tuti i sindaci della Citta’ metropolitana hanno trovato unita’ su un documento per invitare la presidente della Regione a prendere decisioni urgenti e immediate per risolvere il problema“. Cosi’ alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ che aggiunge: “ad oggi attorno all’emergenza legata al coronavirus si e’ gia’ presentata quella igienico-sanitaria dei rifiuti per strada“. “Non reggeremo ancora molto – ha precisato Falcomata’ – non possiamo rischiare tensioni sociali. Su come andra’ risolto il problema decida la Regione”.