Reggio Calabria, “vietato starnutire, consentite le scorregge. Chi ha i calli può evitare i guanti”: il decalogo della Ricevitoria Matchpoint Marcianò per la “Fase 2”

20 Maggio 2020 18:44

Reggio Calabria, il Matchpoint Marcianò ha stilato una lista con le regole da rispettare alla riapertura del centro

La Ricevitoria Matchpoint Marcianò del Corso Garibaldi di Reggio Calabria ha stilato un elenco con le regole che i clienti dovranno rispettare alla riapertura del centro. Le regole sono molto “leggere” in modo che, in vista della prossima apertura, i clienti avranno particolare piacere a tornare ad entrare in ricevitoria che ad oggi è ancora chiusa così come da linee dettate dal Governo Conte.

Il Matchpoint afferma: “Possono toglierci la libertà di riaprire…. Ma non ci toglieranno mai la libertà di sorridere”.