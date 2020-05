Reggio Calabria: il Parco Caserta riapre e diventa “outdoor”

19 Maggio 2020 18:31

Per chi ama lo sport: il Parco Caserta di Reggio Calabria riapre e diventa “outdoor”

Parco Caserta Sport Village da mercoledì 20 maggio riapre in versione “Outdoor”. Tutte le attività fitness e alcune attrezzature della sala pesi verranno trasferite all’esterno dei plessi della struttura, valorizzando ancor di più il ‘polmone verde’ della struttura reggina. Attraverso l’ordinanza n.41 del 9 maggio 2020 emanata dalla Regione Calabria, è stata comunicata la possibilità di riaprire al pubblico le strutture sportive, notizia attesa da tutti gli appassionati dell’attività sportiva. In particolare, in materia di igiene e sanità pubblica, il punto 3 recita che “è consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti”. Il Parco Caserta Sport Village dunque riapre i battenti, seppur con attività sportive da svolgersi esclusivamente all’aperto e nel massimo rispetto di quelle che sono le disposizioni da seguire in materia di prevenzione dal Covid-19. In contemporanea, ci sarà la possibilità di seguire le lezioni delle varie attività fitness con la modalità “On-Air”, comodamente da casa. Il direttore di Parco Caserta Sport Village, Marco Francesco Polimeni, non nasconde la soddisfazione per la riapertura della struttura.

“Finalmente possiamo riaccogliere i nostri soci, offrendo a loro e a tutti quelli che vorranno iscriversi per la prima volta al Parco Caserta una nuova formula di intrattenimento sportivo all’aperto. Grazie ai 3 ettari di verde che incorniciano la nostra struttura -assicura Polimeni- sarà possibile praticare attività sportiva con la massima sicurezza e nel pieno rispetto di normative e disposizioni ministeriali. Viviamo un momento storico difficile e complicato, per queste ragioni riteniamo ancora più importante tornare a praticare sport. ‘Outdoor’ per noi rappresenta un nuovo inizio e il primo passo verso il ritorno alla completa normalità . Rimanendo fedeli alla nostra filosofia fatta di nuove avventure da affrontare, questa è una sfida che vogliamo vincere”, sottolinea il direttore del Parco Caserta Sport Village. Particolarmente ampia la gamma di attività fitness che sarà possibile praticare al Parco Caserta Sport Village: Spinning, Pilates, Zumba, Cardio Workout, Cross Training, Suspension Training, Total Body e infine Outdoor Gym, ovvero una attrezzatura da palestra all’aria aperta in tipico stile Americano. La pista di Pattinaggio ‘Pino Labate’ tornerà ad ospitare, come consuetudine, la scuola di pattinaggio di Italica Sport. Esercizio fisico ed spazi verdi all’aperto gli ingredienti naturali per una nuova formula di benessere. Le attività di fitness outdoor sono un ottimo modo per rendere migliore la routine di allenamento e di praticare sport assistito da personale specializzato, in maniera dinamica e divertente.