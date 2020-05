Reggio Calabria, riapre il circolo del Tennis Rocco Polimeni

14 Maggio 2020 16:36

Reggio Calabria: dal 16 maggio sarà possibile di nuovo giocare a tennis al circolo Rocco Polimeni

Dopo oltre due mesi di chiusura forzata per l’emergenza sanitaria, si riaprirà il cancello del Circolo di Pentimele, ma solo per i giocatori e solamente per partite di singolare e per le lezioni individuali; i giocatori di doppio dovranno attendere ancora un po’.

Allo scopo, sulla base delle disposizioni in materia sanitaria, i giocatori dovranno compilare una autocertificazione all’atto dell’ingresso nel circolo e non fermarsi nei locali oltre il tempo previsto per lo svolgimento dell’attività agonistica.

Ulteriori accorgimenti da usare da parte dei giocatori saranno un guanto da indossare nella mano non dominante ed il percorso su lati opposti per il cambio campo.

La Direzione del Circolo sta predisponendo un programma di attività sociali per la prossima Estate, nel rispetto del distanziamento sociale e delle eventuali disposizioni ancora da emanarsi.