24 Maggio 2020 22:46

Reggio Calabria: domani riapre l’ASD Circolo Tennis “Rocco Polimeni”. Tutti i soci saranno tenuti, all’ingresso, ad apporre la firma sul registro dedicato

Il Consiglio Direttivo comunica che “da domani 25 maggio, i locali dell’ASD Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria saranno nuovamente fruibili da parte di tutti i soci che, in ottemperanza alle linee guida e ai diversi protocolli adottati, saranno tenuti, all’ingresso, ad apporre la firma sul registro dedicato. Sarà anche possibile, per i tennisti, giocare in doppio. Domenica pomeriggio a partire dalle 14,00 il Circolo rimarrà chiuso”.