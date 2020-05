Reggio Calabria: nasce la Football Academy dell’ex calciatore della Reggina Ivan Castiglia, Open Day il 5-6-7 giugno [INFO e DETTAGLI]

21 Maggio 2020 15:04

Reggio Calabria: il progetto prende il via con l’organizzazione dell’Open Day per i nati dal 2004 fino al 2011, che si svolgerà 5-6-7 giugno con lezioni individuali presso il “Clivia Reggio Village” di Viale Messina

Football Academy rappresenta un nuovo progetto reggino a lungo termine ideato dall’ex calciatore della Reggina Ivan Castiglia,

Il progetto prende il via con l’organizzazione dell’Open Day per i nati dal 2004 fino al 2011, che si svolgerà 5-6-7 giugno con lezioni individuali presso il “Clivia Reggio Village” di Viale Messina, dalle 17 alle 20, insieme a tecnici specializzati come l’ex portiere amaranto e attuale estremo difensore della Reggiomediterranea Pietro Marino ed l’attuale preparatore atletico della Cittanovese Luca Princiotta. Tre giorni di sano divertimento, dove il bambino avrà la possibilità di lavorare sulla tecnica individuale e la coordinazione dei movimenti.

Gli allenamenti di questi tre giorni, che si effettueranno in forma del tutto gratuita, porteranno poi ad un successivo percorso di affinamento della tecnica individuale a lunga scadenza, sempre sotto le direttive del calciatore Ivan Castiglia. Per una migliore organizzazione delle sedute di allenamento nei tre giorni, si consiglia la prenotazione della lezione gratuita chiamando il 346.7696474