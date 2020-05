Reggio Calabria: recuperato un cagnolino che camminava disorientato in autostrada, si cerca il proprietario [FOTO]

3 Maggio 2020 18:24

Reggio Calabria, il cane è stato tratto in salvo questa mattina mentre percorreva, evidentemente disorientato, il raccordo autostradale che conduce verso Pentimele

Qualcuno di voi è il proprietario di questo cagnolino e lo sta cercando in questa prima domenica di maggio?

Gli Agenti delle Nibbio e del reparto Cinofili dell’UPGSP questa mattina lo hanno tratto in salvo, mentre percorreva, evidentemente disorientato, il raccordo autostradale che conduce verso Pentimele. Attualmente è stato ospitato presso la clinica veterinaria “Camagna”, il cui personale ha dato immediata disponibilità ad accudirlo in attesa di rintracciarne il proprietario o di definire un’eventuale adozione.