Reggio Calabria: sabato non verrà effettuato il servizio di raccolta della frazione organica

7 Maggio 2020 16:01

Si avvisano i cittadini che, per effetto del rallentamento nei conferimenti in impianto dei rifiuti organici, solo per la giornata di sabato 9 maggio 2020, non verrà effettuato il servizio di raccolta della frazione organica per tutte le zone di Reggio Calabria che usufruiscono del servizio di raccolta differenziata porta a porta. L’Avr invita pertanto a non esporre i mastelli. La raccolta verrà recuperata il prima possibile. “Si rassicura che questa azienda -scrive Avr- in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione”.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.