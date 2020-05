Reggio Calabria, esami per la patente solo in motorizzazione La protesta delle autoscuole: “si tutelino i nostri allievi” [FOTO e INTERVISTE]

27 Maggio 2020 17:00

Reggio Calabria, esami per la patente solo in motorizzazione. La protesta delle Scuole Guida: “ritornare a fare la verifica in autoscuola”

Le Autoscuole di Reggio Calabria protestano contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di far espletare gli esami nella sede della Motorizzazione civile. “Per fare gli esame di teoria il Ministero ci impone di portare i nostri allievi in motorizzazione. Ma come facciamo? Visto che in macchina possiamo trasportare una o due persone al massimo? E’ opportuno sottolineare che nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria ci sono autoscuole che distano dall’ufficio centinaia di chilometri”, affermano in coro i proprietari delle Autoscuole della Provincia presenti alla manifestazione di protesta. “Inoltre -proseguono- come la mettiamo con i servizi igienici? Ci sarà qualcuno che igienizza il bagno, ogni volta che viene usato? Noi abbiamo sanificato le nostre autoscuole, le abbiamo fornite di tutti i d.p.i. previsti, lo abbiamo fatto perchè teniamo alla nostra salute, a quella dei nostri collaboratori e dei nostri allievi. Torniamo a fare esami in autoscuola sino a quando questo maledetto virus non verrà debellato”, concludono.