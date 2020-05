Reggio Calabria: proseguono gli incontri “ La cultura resiste da casa” organizzati dal Circolo Culturale Calarco

29 Maggio 2020 09:51

Reggio Calabria: proseguono gli incontri “ La cultura resiste da casa” organizzati attraverso la pagina facebook del Circolo Culturale Guglielmo Calarco

Venerdì 29 maggio alle ore 19.00 con la presentazione del libro “Breve storia del mio silenzio”, pubblicato da Marsilio editori, di Giuseppe Lupo proseguono gli incontri “ La cultura resiste da casa” organizzati attraverso la pagina facebook del Circolo Culturale Guglielmo Calarco- Coop. V. Veneto. “Breve storia del mio silenzio” è nella rosa dei dodici finalisti che concorrono al Premio Strega di quest’anno. La narrazione inizia con il racconto di un evento che si rivela traumatico per il bambino, protagonista del romanzo: la nascita della sorellina provoca infatti una sorta di afasia psicologica rendendogli difficile esprimersi. Da quel momento il suo destino cambia, le parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui costruirà la propria identità. Breve storia del mio silenzio è il romanzo di un’infanzia vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è nati, sempre all’insegna di quel controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista Così Giuseppe Lupo – proseguendo, dopo Gli anni del nostro incanto, nell’“invenzione del vero” della propria storia intrecciata a quella del boom economico e culturale italiano – racconta, sempre ironico e affettuoso, dei genitori maestri elementari e di un paese aperto a poeti e artisti, di una Basilicata che da rurale si trasforma in borghese, di una Milano fatta di luci e di libri, di un’Italia che si allontana dagli anni Sessanta e si avvia verso l’epilogo di un Novecento dominato dalla confusione mediatica. E soprattutto racconta, con amore ed esattezza, come un trauma infantile possa trasformarsi in vocazione e quanto le parole siano state la sua casa, anche quando non c’erano.

Giuseppe Lupo, nato ad Atella (1963), insegna letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano e Brescia . Ha pubblicato per Marsilio : L’americano di Celenne (2000 e 2018), Premio G.ppe Berto e premio Mondello; Ballo ad Agropinto (2004), La carovana Zanardelli ( 2008), L’ultima sposa di Palmira (2011 e 2018) Premio selezione campiello e premio Vittorini; Viaggiatori di nuvole (2013 e 2015) premio G.ppe Dessì; Atlante immaginario (2014); L’albero di stanze (2015 )Premio Alassio Centolibri; Gli anni del nostro incanto (2017- 2019 ben 6 edizioni) Premio Viareggio Repaci. Autore di diversi saggi; collabora con le pagine culturali di Avvenire e del Sole 24 ; per Hacca edizioni è direttore della collana Novecento.0. Recentemente per il Sole 24 ore ha pubblicato “I giorni dell’emergenza. Diario di un tempo sospeso” raccolta di articoli e annotazioni scritti dall’autore durante il periodo della quarantena registrando un percorso quotidiano di sensazioni, pensieri e i cui proventi sono devoluti alla Protezione civile. Conversa con l’autore Angela Curatola, lettura a cura dell’attore Sebastiano Gavasso, regia e diretta streaming a cura di Maurizio Mallamci.