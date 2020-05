Reggio Calabria, il nuovo progetto della Ivan Castiglia Football Academy: tutti i dettagli

26 Maggio 2020 13:57

“Ivan Castiglia Football Academy” a sostegno delle scuole di calcio di Reggio Calabria

“La nuova Football Academy rappresenta un progetto innovativo che si pone accanto alle scuole calcio di Reggio Calabria, a sostegno delle stesse, per valorizzare al massimo le capacità di ogni singolo atleta!”, si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla società. “Il progetto, dopo il lancio che prenderà il via il 5-6-7 giugno presso il Clivia Reggio Village, proseguirà anche d’inverno per consentire ai ragazzi che frequentano le scuole calcio di integrare gli allenamenti mediante sedute individuali che migliorino le loro capacità tecniche motorie e atletiche in generale – continua la nota – . L’Accademy, infatti, è bene chiarire che non si pone in contrasto con la scuola calcio, ma al contrario tende a valorizzare al meglio ogni singolo atleta che voglia migliorare dal punto di vista atletico e motorio!

Come afferma l’ideatore Ivan Castiglia, ex giocatore della Reggina “L’idea nasce da un momento importante della mia carriera, dove mi sono fermato e ho iniziato a visualizzare i miei ricordi del passato, e ho notato che, mi è mancata una cosa importante cioè il supporto di qualcuno che mi aiutava a trovare la soluzione a quello che mi accadeva. Quindi mi sono informato tramite dei colleghi, i quali avevano già intrapreso questo progetto, uno di questi è stato Emanuele Pesoli ex mio compagno di squadra, il quale da fine Febbraio 2020 ha iniziato questo progetto in Abruzzo con grande successo di partecipanti e di risultati. Questo progetto propone la crescita dell’atleta dal punto di vista comportamentale, atletico (motorio) e tecnico attraverso delle esercitazioni specifiche per ogni fascia d’età. L’obiettivo che vogliamo raggiungere con i ragazzi sarà quello di “processo” cioè basato sul gesto tecnico, partendo dalla postura del corpo e dal gesto tecnico specifico e di “performance” basato sul miglioramento della prestazione su ogni singolo esercizio e circuito.”

“Questo progetto ci ha portato a costituire un consorzio di academy con i “I segreti del Calcio di Emanuele Pesoli” in Abruzzo”, “Gancy football academy” nelle Marche e il mio in Calabria con il supporto e la consulenza di Roberto Antonetti “Mental Coach”, il quale da Settembre inizierà dei percorsi di gruppo e individuali di motivazione”.

Chiunque può partecipare alla Accademy, liberamente, volersi mettere in gioco!”.