Reggio Calabria: il Premio Mia Marini lancia un messaggio di positività con l’iniziativa #lamusicaunisce

2 Maggio 2020 09:54

Nella giornata del primo maggio generalmente ricca di musica e concerti anche il Premio Mia Martini ha voluto lanciare attraverso i social un messaggio di positività con l’iniziativa #lamusicaunisce che ha effettivamente unito tanti Artisti della Musica Italiana e del Premio che nel corso degli anni ha allargato sempre più i suoi confini. Il patron Nino Romeo e la speaker Carmen Novaldi, ognuno da casa propria, hanno accolto e intrattenuto i tanti ospiti intervenuti in diretta nel ricordo di Mimì e della musica regalando agli spettatori un pomeriggio ricco di emozioni. Tantissimi gli ascolti e i messaggi arrivati in diretta perfino dall’America, dall’Australia, dalla Francia e dalla Spagna. “Dopo gli avvenimenti improvvisi causati dal Covid 19, l’impegno è di continuare a sognare attraverso la musica e non mollare mai soprattutto in momenti come questi, dove il distanziamento sociale rende difficile la condivisione e ogni contatto umano – afferma Nino Romeo, ideatore ed organizzatore del Premio Mia Martini, e aggiunge – Il calore del Premio Mia Martini è vivo, e quello di oggi è stato solo il primo di una serie di appuntamenti pensati per restare vicini a tutti”. Tanti sono infatti gli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Franco Fasano (direttore artistico del premio), Mario Rosini, Veronica Maja, Red Cazian, Mario Biondi, Marco Masini, Suor Cristina, Roberta Bonanno, Deborah Jurato, Savino Zaba, Roberto Ciufoli, Carmen Novaldi, Domenico Milani, Luigi Grandinetti, Deborah Summa, Rosmy, Rosa Chiodo, il tenore Francesco Malapena, Samanta, Camilla Cuparo, Chiara Ranieri, Panzeri, Kram, Faby Princi, Marco Boni e tanti altri. L’appuntamento adesso è per il 12 maggio, nel giorno del 25° anniversario della morte di Mimì, sempre viva nei cuori e nelle menti. L’iniziativa è stata patrocinata da CAFFO: Amaro del Capo – Bosci San Marzano – Petrus e COFIAL Confedazione Italiana Autonima Lavoratori.