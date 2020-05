Reggio Calabria, precisazioni dell’Avvocato sull’arresto del 60enne di Catona trovato in possesso di armi e munizioni

8 Maggio 2020 11:20

Reggio Calabria, operazione “tesoretto di famiglia”: l’avvocato fa delle precisazioni sull’arresto del 60enne di Catona

Come riportato con un articolo su StrettoWeb pubblicato ieri mattina, è stato eseguito un arresto durante i controlli della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in cui si predisponevano e si eseguivano mirate attività di perquisizione nelle abitazioni nella disponibilità di un sessantenne cittadino reggino residente a Catona, nel piccolo comune di Calanna. In merito a questa notizia, l’Avv. Giuseppe Domenico Morabito, difensore di fiducia del Sig. S.F. tratto in arrestato in data 10 aprile 2020 da parte delle Fiamme Gialle ritiene opportuno fare delle precisazioni:

“In primo luogo, il controllo avveniva presso l’abitazione in cui il Sig. S.F. è domiciliato e vive stabilmente ovvero Catona di Reggio Calabria; il predetto controllo iniziava alle ore 10,00 circa del 10 aprile mentre lo stesso si trovava all’interno del proprio appartamento (all’arrivo degli operanti era in pigiama e ciabatte rispettando, pertanto, scrupolosamente le prescrizioni sul lockdown dovuto dall’emergenza da Coronavirus) da parte degli agenti delle Fiamme Gialle “avendo fondato motivo di ritenere che potessero essere illecitamente detenute sostanze stupefacenti o psicotrope” (così si ha modo di leggere nel verbale di perquisizione); il controllo si estendeva poi alle vetture in suo possesso e TUTTE le perquisizioni davano esito NEGATIVO.

Successivamente, gli operanti decidevano di allargare il controllo presso l’abitazione in cui risulta formalmente residente il Sig. S.F. (id est presso il Comune di Calanna): abitazione in cui vive la di lui madre.

A seguito a tale ultimo controllo venivano rinvenute delle armi e munizioni chiuse a chiave con lucchetto in un armadietto (di cui dà conto l’articolo) detenute ed intestate lecitamente al padre defunto da qualche anno.

In conseguenza di tali rinvenimenti (incomprensibilmente a parere di questo difensore), il Sig. S.F. veniva condotto, in data 11 aprile 2020, di fronte al Tribunale in Composizione Monocratica di Reggio Calabria affinché si procedesse a convalida dell’arresto ed a processo nelle forme del Giudizio direttissimo. In tale sede, il Giudice Monocratico, dopo aver convalidato l’arresto (questo corrisponde a verità) nonostante il PM avesse richiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ritenuto di rimettere in libertà il Sig. S.F. accogliendo i rilievi difensivi in ordine alla mancanza di qualsivoglia esigenza cautelare con riferimento alla reiterazione del reato (vista la peculiarità della vicenda che ha riguardato, tuttalpiù, la mancanza della successione nel possesso delle armi dal padre alla madre che viveva nella abitazione di Calanna) ritenendo del tutto inconsistente l’unico precedente giudiziario risalente a quasi vent’anni orsono.

In effetti, l’articolo pubblicato faceva riferimento erroneamente a soggetto “pluripregiudicato” lasciando intendere l’esistenza di plurime sentenze di condanna a suo carico mentre il precedente giudiziario a carico del Sig. S.F. fa riferimento a vicende giudiziarie di oltre 20 anni orsono.

L’udienza di trattazione del giudizio veniva rinviata dal Giudice Monocratico alla data del 16 settembre p. v. in cui il Sig. S.F. avrà modo di dimostrare la sua completa estraneità ai fatti contestati.

Cordialmente”.

Avv. Giuseppe Domenico Morabito