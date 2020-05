Reggio Calabria, Piazza Duomo blindata dopo la rissa della scorsa notte: le forze dell’ordine pattugliano la “movida”, commercianti e cittadini possono stare più tranquilli [FOTO]

25 Maggio 2020 00:07

Reggio Calabria, adesso c’è un minimo di speranza: Piazza Duomo piena di pattuglie e camionette della Polizia per tutelare i cittadini e aiutare i locali a mantenere l’ordine e le misure di sicurezza

Una notizia incoraggiante che fa ben sperare commercianti e cittadini onesti. Il Prefetto e il Questore si sono subito mobilitati dopo quanto successo la scorsa notte in Piazza Duomo a Reggio Calabria. Episodi di violenza e aggressioni non saranno più tollerati e le forze dell’ordine si sono subito mosse in sostegno della popolazione, ma soprattutto delle aziende che dopo due mesi di lockdown vogliono soltanto tornare a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza e in tranquillità. Ci auguriamo che il nostro articolo abbia fatto parecchio rumore e la situazione rimanga tale da qui in avanti, non soltanto nel periodo di emergenza Coronavirus. La speranza è che la città possa ritrovare serenità in uno dei punti più belli e attraenti del centro storico, che un padre possa portare il figlio a giocare in piazza anche in tarda sera e i lavoratori della zona possano svolgere le proprie mansioni senza dover vigilare qualche squilibrato pronto ad andare in giro per creare fastidi.