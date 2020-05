Reggio Calabria, Pizzimenti e D’Ascoli sulle perdite idriche: “ingente spreco di acqua che pagano i cittadini”

2 Maggio 2020 10:38

Reggio Calabria, Pizzimenti e D’Ascoli sulle perdite idriche: “ingente spreco di migliaia di metri cubi d’acqua che pagano i cittadini”

Il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, ed Il Consigliere Comunale Giuseppe D’Ascoli (Gruppo Misto), a seguito di ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza reggina, (pervenute all’Associazione), di numerosi guasti alla rete idrica, che, da molto tempo non vengono riparati, con notevole perdita di preziosa acqua potabile, ritengono opportuno, “sollecitare a riguardo l’Amministrazione Falcomatà, in modo che questo dannoso spreco d’acqua venga eliminato, specie nella nostra città, che soffre parecchio per la carenza nei rubinetti di casa, dovuta anche alla diminuzione della portata d’acqua potabile da parte della SORICAL, che nei mesi scorsi ha diminuito appunto la portata, vantando un insoluto da parte dell’Amministrazione Falcomatà, di circa 5 / 6 Milioni di Euro. E tutto ciò di fronte ad uno spreco di acqua potabile dai pozzetti, per il quale, la SORICAL, pretende giustamente il pagamento, che si ripercuote sulle bollette salatissime che i Cittadini pagano per il servizio idrico. Si presume, che le suddette perdite, possano essere anche di acque reflue (fognarie), ed in questa ipotesi, allora, ciò sarebbe pure di nocumento alla Salute Pubblica, specie in tempi attuali di pandemia”. Nuccio Pizzimenti e Giuseppe D’Ascoli dunque, considerati tutti questi aspetti, “sollecitano l’Amministrazione Falcomatà ad intervenire tempestivamente per la riparazione delle suddette perdite, che senza manutenzione alcuna da troppo tempo, pregiudicano anche la sana vivibilità della città! Di seguito, solo alcune delle Vie dove sussistono a tutt’oggi i numerosi sversamenti”:

Via Giulia 1 (più di 1 anno)

Via Demetrio Tripepi 27 (più di 1 anno)

Via Felice Valentino 1 (più di 1 anno)

Via Capo Bianco 13

Via Don Orione chiesa Sant Antonio

Via Demetrio Tripepi 66

Via Reggio Campi primo tronco 111 (circa 6 mesi)

Via Marina (ex lido calajunco) (circa 9 mesi)

Via Marina Fontanella di fronte al Magistrale (acqua nella strada)

Via San Francesco Da Paola 13 (circa 7 mesi)

Via Giuseppe Reale 46 (più di 1 anno)

Via Lemos 7 (circa 6 mesi)

Via Vittorio Veneto (di fronte posta – circa 1 anno)

Uscita Tangenziale Nord – Sud Spirito Santo

Via Arangea (diverse perdite fino a Piazza Fontana Ravagnese, che occultano profonde buche, ed aumentano il fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale)

Via Modena San Sperato (qui riappaiono diverse buche stradali dovute anche alle perdite, nonostante l’asfalto sia stato rifatto ex novo da poco)

Via Paolo Pellicano 2 F (circa 5 mesi)

Via G. Melacrino 23 (qui sussiste, da circa 1 mese, una copiosa perdita d’acqua, che investe il fronte-strada e scalinate per circa 1 km).