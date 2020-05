25 Maggio 2020 09:48

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Vittorio Veneto, angolo Via Benassai. Un lettore: “è guasto che ormai da mesi sta causando infiltrazioni d’acqua nei palazzi vicini?

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Vittorio Veneto, angolo Via Benassai, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “dopo almeno quattro riparazioni susseguitesi dal mese di Gennaio ad oggi senza effetto, si è riformato un laghetto. Riusciranno mai le interforze comunali a riparare tale guasto che ormai da mesi sta causando infiltrazioni d’acqua nei palazzi vicini?”.

Lettera firmata